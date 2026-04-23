Malatya Yeşilyurtspor'dan 3-1'lik galibiyet

23.04.2026 22:19  Güncelleme: 22:24
Nesine 3. Lig play off birinci turunda Silifke Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurtspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Pekmezci, Enes Biroğlu

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Ender Alkan, Massis Gülük, Güney Tutcuoğlu, Eren Şimşek, Ahmet Uzun, Tahsin Özler (Ömer Uzun dk. 66), Tayyip Kanarya (Mehmet Güneş dk. 80), İslam Çerioğlu (Mehmet Güneş dk. 89), Ümitcan Ekşi (Selimcan Temel dk. 90+4)

Silifke Belediyespor: Emrehan Özçelik, Muharrem Çizgili, Gürcan Gözüm, Yasin Reis (Mehmet Yolcu dk. 46), Cihan Canpolat, Mehmet Aytemiz (Uğur Ahmet Özder dk. 71), İlkay İşler, Vural Akkurt (Özgür Ortaç dk. 62), Ali Yahya Bilgin, Yusuf Yiğit Ünal, Okan Toprak

Gol: Tayyip Kanarya (dk. 22 ve 34), İslam Çerioğlu (dk. 90) (Malatya Yeşilyurtspor), İlkay İşler (dk. 48) (Silifke Belediyespor)

Sarı kartlar: Ahmet Uzun, Tayyip Kanarya, Ümitcan Ekşi (Malatya Yeşilyurtspor), Okan Toprak, Emrehan Özçelik, Cihan Canpolat (Silifke Belediyespor) - MALATYA

Kaynak: İHA

