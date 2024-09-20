Yeşim Spor Kulübü\'nden Başkan Bozbey\'e Ziyaret

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Yeşim Spor Kulübü Başantrenörü Cem Çağal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette basketbolun gelişimi ve sporun gençler üzerindeki etkileri üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Yeşim Spor Kulübü Başantrenörü Cem Çağal, Yeşim Spor U14 ve U13 takımlarıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yeşim Spor Antrenörleri Tamer Alton ve Mesut Kökel hazır bulundu. Çağal, Mustafa Bozbey'e yeni görevinde başarılar dileyerek Yeşim Spor'un 20. yılına özel olarak hazırlanan "Geleceğin Basketbol Yıldızlarına Altın Öğütler" kitabını ve kulübün özel tasarım formasını hediye etti.

Görüşmede basketbolun gençler üzerindeki olumlu etkileri konuşulurken Yeşim Spor'un çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Yeşim Spor Kulübü'nün basketbolun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden Bozbey, basketbol sporunun özellikle gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak Yeşim Spor'un bu konuda üstlendiği öncü rolün önemine dikkat çekti. Bozbey ayrıca, Bursa'da sporun her dalında gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür girişimlere her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. - BURSA