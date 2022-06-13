Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı

13.06.2022 11:33
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı

Yeşimspor U12, U11 ve U10 takımları Bursa Minik Erkekler kategorilerinde aldıkları derecelerle göz kamaştırdı.

Yeşimspor U12, U11 ve U10 takımları Bursa Minik Erkekler kategorilerinde aldıkları derecelerle göz kamaştırdı. Her 3 kategoride de dereceye giren tek kulüp olan Yeşimspor, U11 Ligi'nde yenilgisiz şampiyon olurken, U12 Ligi'nde ikinciliği, U10 Ligi'nde ise üçüncülüğü elde etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende takımların kupa ve madalyalarını Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Nilüfer Gençlik ve Spor İl Müdürü Mutlu Akın ve Bursa Basketbol İl Temsilcisi Can Atsüren takdim etti.

Türk basketboluna nitelikli oyuncular kazandırmak ilkesiyle çalıştıklarını belirten Yeşimspor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, "2 sene önce tamamen alt yapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularla Türkiye'de fark atacak bir 'A Takımı' oluşturmak hedefiyle yepyeni bir başlangıç yaptık. Yeşim olarak biz sinerjisi çok yüksek, güçlü ve yürekli bir aileyiz. Yeşimspor da ilke ve amaçlarıyla bu müthiş ailenin bir parçasıdır" diye konuştu. - BURSA

Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı

YORUMLAR
500
Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz' Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz'
Kaynak: İHA

basketbol, gençlik, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement