Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı - Son Dakika
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
31.03.2026 14:34
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kosova maçı öncesi milli takıma büyük prim sözü verirken, ödülün dağıtım yetkisini kaptan Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir prim kararı geldi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen millileri motive etmek için önemli bir prim sözü verdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun futbolculara, "Siz bizi Amerika'ya götürün, prim işini düşünmeyin" mesajını ilettiği belirtildi.

PRİM DAĞITIMI KAPTANA EMANET

Federasyon kaynaklarına göre, Dünya Kupası bileti alınması halinde verilecek primin dağıtımı konusunda yetki kaptan Hakan Çalhanoğlu'na bırakılacak. Yıldız futbolcu, ödülün takım içinde nasıl paylaştırılacağına karar verecek.

KADER MAÇI SAAT 21.45'TE

A Milli Takım, Kosova karşısında galip gelmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Priştine'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

AİLELER DE TRİBÜNDE OLACAK

Kritik karşılaşma öncesinde futbolcuların aileleri için özel uçak kaldırılacağı öğrenilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ise konsantrasyonu korumak adına takım uçağına sınırlı katılım izni verdiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Kosova, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    prim için varını yoğunu ortaya koyacaksa benim için milli takım bitmiştir.Milli takım demek ülkesi için varıni yoğunu ortaya koyabilmektir 28 6 Yanıtla
  • AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR:
    Prim vermekte amaç; motive etmek, yüreklendirmek, fazla duygusalsınız. o kadarda olsun artık. 7 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    Kosova kazansın bence bu saçma prim muhabbetini kim çıkardı sanki bedava oynuyorlar 8 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Şanpiyon ülkeden fazla pirim veriyoruz hep verin nasıl olsa kendi paranız degil ihtiyacları var şimdi milli formayı gurur filan derler kosavalıyım buğün ben 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı - Son Dakika
