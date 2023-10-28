Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 konuk takım kazandı.
Sivaspor'un golleri 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy attı.
Mücadeleden galip ayrılan Sivasspor puanını 13 yaparken Alanyaspor 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.
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