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Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi - Son Dakika

Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:21

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 konuk takım kazandı.

SİVASSPOR UZATMADA GÜLDÜ

Sivaspor'un golleri 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy attı.

Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Mücadeleden galip ayrılan Sivasspor puanını 13 yaparken Alanyaspor 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi - Son Dakika
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