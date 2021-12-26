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Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika

Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

26.12.2021 15:10
Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşısında puan yada puanlar alarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Kayserispor müsabakasından puan yada puanlar kazanması halinde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkartacak.

Kayserispor-Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

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Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika
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