Yiğit Fidan'a Süper Lig ekiplerinden talip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yiğit Fidan'a Süper Lig ekiplerinden talip

Yiğit Fidan\'a Süper Lig ekiplerinden talip

Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekiyor. Ayrıca Fransa'nın Toulouse takımı da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

26.07.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan'a Süper Lig ekipleri talip. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi kulüplerin ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcuyu, Fransa'nın Toulouse ekibi de kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor altyapısından yetişen ancak alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı yaklaşık 2 ay önce yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan'ın geleceği şekilleniyor. U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi. Fransa'nın Toulouse takımı ile de görüşmeler yapan Yiğit Fidan'ın, Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. - BURSA

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Konyaspor, Bursaspor, Eyüpspor, Beşiktaş, Fransa, Bursa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Fidan'a Süper Lig ekiplerinden talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:07:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yiğit Fidan'a Süper Lig ekiplerinden talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement