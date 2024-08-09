Yiğit Fidan, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika
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Yiğit Fidan, Bursaspor'a veda etti

Yiğit Fidan, Bursaspor\'a veda etti

Bursaspor'la olan sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit Fidan, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. 19 yaşındaki futbolcu "Birlikte başardıklarımız ve paylaştığımız anılar, hayatım boyunca benimle olacak" dedi.

09.08.2024 20:09
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Bursaspor'la olan sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit Fidan, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. 19 yaşındaki futbolcu "Birlikte başardıklarımız ve paylaştığımız anılar, hayatım boyunca benimle olacak" dedi.

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit Fidan, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sözleşmesini geçtiğimiz aylarda tek taraflı olarak fesheden 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı. Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursaspor formasını gururla giydiği süre zarfında yaşadığım her anı kalbimde taşıyacağım. Birlikte başardıklarımız ve paylaştığımız anılar, hayatım boyunca benimle olacak. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi dilerim. Bundan sonra da Bursaspor'a gönülden başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübü'nün Yiğit Fidan'dan yetiştirme bedeli dışında para kazanıp kazanmayacağı henüz netlik kazanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yiğit Fidan, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika

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