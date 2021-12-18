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Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

18.12.2021 10:56
Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında Düzce'de gençlik ve spor anlamında yapılan çalışmaları değerlendirildi. İl genelinde görev yapan antrenörlerin katılım sağladığı toplantıda, yaz spor okulu ve kış spor okulu faaliyetlerinin yanı sıra korona virüs salgını sonrasında yapılan kurslar ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı toplantıda 2022 yılında yapılması planlanan projeler ve faaliyetleri anlatıldı. - DÜZCE

Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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