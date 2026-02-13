Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'yi Ziyaret Etti

13.02.2026 15:41
TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'de U14 seçmeleri ve oyuncu geliştirme konularını ele aldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, Almanya'da bulunan ETFA Academy'e önemli bir ziyarette bulundu. ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya'da düzenlenmesi planlanan U14 seçmeleri detaylı şekilde ele alındı. DFI CEO'su Andreas Herbst de katılım sağladığı toplantıda ETFA Academy gelişim modeli ve altyapı yapılanması hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Kurucu Aydemir, akademinin uzun vadeli vizyonunu aktarırken özellikle uygulamaya alınan Scouting App'in önemine dikkat çekti. Oyuncu izleme, veri analizi, performans takibi ve raporlama süreçlerinin dijital altyapı ile sistemli hale getirildiğini ifade eden Aydemir, bu modelin genç yeteneklerin objektif kriterlerle değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir scouting ağı oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK OYUNCULAR ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLİYOR

Sedat Aydemir, Almanya'daki Türk kökenli genç oyuncuların doğru planlama ve profesyonel organizasyon ile Avrupa futboluna kazandırılmasının stratejik bir öncelik olduğunu ifade ederken, ETFA Academy'nin sadece bir seçme organizasyonu değil, uzun vadeli bir gelişim ekosistemi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk de uluslararası futbol tecrübesi, saha içi liderliği ve Avrupa futboluna olan hakimiyetiyle toplantıya önemli bir değer kattı. Genç oyuncu gelişimi konusundaki vizyoner yaklaşımıyla dikkat çeken Baştürk'ün sürece dahil olması, Almanya'daki yetenek havuzunu daha bilinçli, planlı ve stratejik şekilde yönetmesi adına güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Öte yandan, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ın süreci yakından takip etmesi ve projeye verdiği destek, yapılan çalışmanın federasyon düzeyinde de önemsendiğini gösterirken; Sedat Aydemir liderliğinde şekillenen bu yapılanmanın Türk futbolunun uluslararası vizyonuyla örtüştüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA

