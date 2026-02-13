ALMANYA'DAKİ TÜRK OYUNCULAR ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLİYOR
Sedat Aydemir, Almanya'daki Türk kökenli genç oyuncuların doğru planlama ve profesyonel organizasyon ile Avrupa futboluna kazandırılmasının stratejik bir öncelik olduğunu ifade ederken, ETFA Academy'nin sadece bir seçme organizasyonu değil, uzun vadeli bir gelişim ekosistemi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk de uluslararası futbol tecrübesi, saha içi liderliği ve Avrupa futboluna olan hakimiyetiyle toplantıya önemli bir değer kattı. Genç oyuncu gelişimi konusundaki vizyoner yaklaşımıyla dikkat çeken Baştürk'ün sürece dahil olması, Almanya'daki yetenek havuzunu daha bilinçli, planlı ve stratejik şekilde yönetmesi adına güçlü bir adım olarak değerlendirildi.
Öte yandan, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ın süreci yakından takip etmesi ve projeye verdiği destek, yapılan çalışmanın federasyon düzeyinde de önemsendiğini gösterirken; Sedat Aydemir liderliğinde şekillenen bu yapılanmanın Türk futbolunun uluslararası vizyonuyla örtüştüğü ifade edildi.
Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'yi Ziyaret Etti
