Yıldırım Belediyesi'nden Sakarya Mahallesi'ne Çok Amaçlı Spor Salonu - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Sakarya Mahallesi'ne Çok Amaçlı Spor Salonu

Yıldırım Belediyesi\'nden Sakarya Mahallesi\'ne Çok Amaçlı Spor Salonu

Yıldırım Belediyesi, Sakarya Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana kazandırdığı kapalı spor salonunda çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Başkan Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençler için sportif aktiviteleri destekleyecek bu tesisin yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti.

10.10.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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Yıldırım Belediyesi'nin Sakarya Mahallesi'ne 2 bin metrekarelik alana kazandırdığı çok amaçlı spor salonunda çalışmalar tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi, mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan yatırımlarına devam ediyor. Yıldırım Belediyesi'ninSakarya Mahallesi'ne kazandırdığıkapalı spor salonu misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Çalışmalarda sona gelinen 2 bin metrekarelik kapalı spor salonunda eğitimlerin verileceği çok amaçlı spor salonu, idari birimler; tesis bahçesindeise otopark ve yeşil alan bulunuyor.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için

Çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için spor yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Yenilerini kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu tabana yaymak ve sporla tanışmayan vatandaşımız kalmaması için çalışmalar yürütürken bir yandan da sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve gençlerimize yakışan Sakarya Kapalı Spor Salonu'nu yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Yıldırım için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi'nden Sakarya Mahallesi'ne Çok Amaçlı Spor Salonu - Son Dakika

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