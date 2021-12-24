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Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım - Son Dakika

Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım

24.12.2021 14:06

Son dakika spor haberine göre - Yıldırım'dan spora büyük yatırım Yıldırım Belediyesi Mimar Sinan Spor Tesisi'ni daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüyor Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcut tesisleri de yeniliyor.

- Yıldırım'dan spora büyük yatırım

Yıldırım Belediyesi Mimar Sinan Spor Tesisi'ni daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcut tesisleri de yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Mimar Sinan Spor Tesisi'nde yaptığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, baştan aşağı yenilenerek, ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürülecek olan Mimar Sinan Spor Tesisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam eden çalışmaların yüzde 55'inin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini de kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü ilçe sakinlerine vermiştik.9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizdeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yapımına devam ettiğimiz 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için cimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Kompleksimiz sadece Mimar Sinan'a değil, Güllük, Siteler, Selçukbey, Ertuğrulgazi ve Ortabağlar mahallesi sakinlerine hizmet verecek nezih bir mekan olacak. 3 Eylül'de yenileme çalışmalarına başladığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi'mizin 19 Mayıs 2022'de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım
Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım
Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım
Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım

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Yıldırım Belediyesi, Spor Tesisi, Mimar Sinan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Yıldırım'dan spora büyük yatırım - Son Dakika Spor


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