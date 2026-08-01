Yıldırım: Fenerbahçe’yi Şampiyon Yapacağım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübü arkadaşlarıyla beraber şampiyon yapmaya geldiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, "Ben hırsız yakalamaya gelmedim, ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Yayından 15 milyona yakın bedel alıyoruz. Anadolu kulüplerini ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var ne gerekiyorsa yapılır. Ben devam eder kalırsam gerekeni yaparım." diye konuştu.

Eski yöneticiler Burçin Gözlüklü ve Orhan Demirel'in açıklamalarına cevap veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği görelim. Ne para var ortada. Kulübün şu anki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Yalnız şu var. Geldiler, suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu gelip anlatacağım bunu bilin. Birlik, beraberlik sözünün arkasında durmalıyız. Buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden arkadaşlarla elimizi taşın altına koyduk. Ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Başka şansı yok çünkü Fenerbahçe'nin. Ben görüyorum siz görüyor musunuz bilemem. Boşu boşuna arkadaşlarıma bana muhalefetlik yapmayın. Çünkü biz buraya 3-5 sene kalırız diye gelmedik."

Herkesin tavır ve düşüncelerinde samimi olması gerektiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim detaya girmeyeceğim. 142 milyon avro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek arkadaş diyor ki bize Ataşehir'den 44 milyon 600 bin avro gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin avro gelmiş. Toplam 50 milyon üzerinde kaynak gelmiş. Bu kaynak Aziz Yıldırım zamanından. Övünmeyin para geldi diye, bu para bizden geldi. Övünmeyin kapatın bu konuları ama bu parayı da yediniz. Toplam yediğiniz para geleceğe ait. Chobani'nin 2 senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız, Adidas sözleşmesi karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Konuşmayın hata yaparsınız, bizi konuşmaya mecbur etmeyin. Beni tahrik etmeyin bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğinizde Ali Koç'tan devraldığınızda neden ne devraldığınızı anlatmadınız. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim. Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yi satalım diyen yok. 'Kante'yi aldığımız paraya satarız.' diyorlar. Sana yetkiyi verdim hadi bakalım. Fenerbahçe ne kadar harcamışsa o parayı getirin, diğer borcu alacak takıma havale edin. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Verirken 'Kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon avroyu karşılayacak.' demişsiniz. Yapmayın Allah aşkına. Biz yardım eder misiniz dersek o zaman kamuoyuna açıklayın. Ben Kante'nin yetkilerini verdim, istediğin yazıyı yaz, ben imzalayacağım. Oyuncuları kamuoyu önüne atıyorsunuz."

"65 milyon avro harcama yaptık"

Göreve geldikten sonra ceplerinden ve kulüp kaynaklarından 65 milyon avro harcama yaptıklarını dile getiren Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon avro harcama yaptık. Bize kalan ne var, giden yönetimden kombineler var. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Sadettin Bey zamanında satıldı, paralarını aldılar, yediler. Bize yayın parası, saha kenar reklam kaldı. Başka bir şey yok. Sonra bize diyorlar ki '200 milyon borç var halledersiniz.' Nasıl edeceğiz? Anlatın bana. Ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. İnsanlar rahatsız olur diye. Gelseydim başka şeyler olurdu, sizde bunlara dikkat edin. 2 locam var. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş, ah canım benim ya. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca veya başka localar dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacak. Ayrıldığı zaman gelen arkadaş orada maçları seyreder."

"Transferler nokta atışı olacak"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den beklentisi olmadığını vurgulayarak, "Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu. Bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizlerde destek verirseniz yapacağız. Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak. Her sene 15 oyuncu almışlar. 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda 'Neden izin verdiniz.' dedik. Vermesenize. Seneye de 8+2 diyorlar şimdi biz alsak 10 oyuncu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi 'Eyvah' diyecek. Oyuncuya da yazık. Geliyor yerleşiyor. 2-3 sene anlaşıyorsunuz adama diyorsun 'Biz seni oynatamayacağız, kanun çıktı.' Adam da 'Paramı istiyorum.' diyor, gitmiyor. Yeni kuralla oyuncuya lisans çıkaramazsanız oyuncu kendi bonservisini her şeyini alır bedava gider. Greenwood, Ake, Vedat Muric transferlerinden dolayı 138 milyon avro para harcadık. Rahatız problemimiz yok. Limitlerin içindeyiz herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisler yenilenecek

Türk futbolu için diğer kulüplerle bir organizasyon yaparak bir kitapçık oluşturmayı ve bunu devlete sunmak istediğini aktaran Yıldırım, Dereağzı Tesisleri'nde yakın zamanda yıkım yapılacağını ve Metin Aşık Tesisi'nin yeniden inşa edileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık planlamasını yakın zamanda yapacaklarını anlatan Yıldırım, sponsorluklarla gelir getireceklerini de dile getirdi.

Aziz Yıldırım, erkek basketbolda Beko'nun ayrılışının ardından Ülker ile görüştüklerini de ifade ederek sözlerini tamamladı.