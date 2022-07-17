Yıldırım Belediyesi sporcularının neredeyse katıldıkları her uluslararası turnuvadan madalya ile döndüğünü vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Antrenörlerini de ayrıca kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yıldırım karatede geleneği bozmadı - Son Dakika

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