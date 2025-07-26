Yıldırım ve Kutlualp Aynı Tekneyle Geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmeye başladı.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı yat ile katıldı.