Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

03.03.2022 12:38

- Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Sivas Yıldız Dağı'nda yoğun tipi etkili oldu.

- Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

SİVAS - Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Sivas Yıldız Dağı'nda yoğun tipi etkili oldu.

Sivas'ta havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 115 santimetreye yaklaşırken, bölgede iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde ise, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden yoğun kar ve fırtınadan dolayı tüm pistlerin kullanıma kapatıldığı duyuruldu.

Kayak merkezindeki bungalov evler ise kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

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Toros Dağları, Türkiye, Sivas, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
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