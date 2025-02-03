Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray\'a geri dönüyor

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmak üzere, sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Cimbom ile 3.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Lemina, 5 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

03.02.2025 18:41
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Galatasaray, son günlerde yoğun mesai harcadığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor

5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019-2020 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    20m euroya arda güler satıp 15m Euro'ya cengiz alan salaklar Galatasaray sorguluyor hepsi oe 37 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    hangi parayla kaynağı ne soracakmısınız 6sye hesap artık 4 23 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tarık yüce anneni takasa yazalim mi 3-5 kuruş faydan olsun 14 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUS SESI GELIYOR 12 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi bakalım 25. şampiyonluk geliyor 1 0 Yanıtla
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