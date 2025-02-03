Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray\'a geri dönüyor

Galatasaray, son günlerde yoğun mesai harcadığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.
2019-2020 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.
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