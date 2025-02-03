Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray\'a geri dönüyor

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Galatasaray, son günlerde yoğun mesai harcadığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019-2020 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.