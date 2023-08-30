Ferdi Kadıoğlu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu

Son Güncelleme: 30.08.2023 13:39

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda yapacağı rövanş maçı için kamp kadrosunu belirledi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır ve sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda bulundurmadı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Sarı-lacivertliler, perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 5-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Manchester United için imzaya giden Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

BATSHUAYI KADRODA

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin kafilede yer alması dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

Yıldız futbolcu kadroda yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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