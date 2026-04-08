Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış

PSG’nin yıldız savunmacısı Nuno Mendes’in, özel hayatında yaşadığı olaylar nedeniyle Liverpool maçında forma giyemeyebileceği iddia edildi.
Portekizli futbolcunun, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını kardeşinin yakaladığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem oldu. Yaşanan gelişmelerin oyuncunun psikolojisini etkilediği öne sürüldü.
Bu olayların ardından Mendes’in, PSG’nin Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmada kadroda yer almama ihtimali bulunduğu belirtildi.
İddialara göre Mendes’in Dünya Kupası sonrası evlilik planları yaptığı, hatta partnerine maddi destek sağladığı ancak yaşanan gelişmeler sonrası karar değiştirdiği konuşuluyor.
