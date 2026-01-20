Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum - Son Dakika
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

20.01.2026 10:02
N'Golo Kante, Al-Ittihad'a ''Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum'' diyerek transfer isteğini net şekilde ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için yürüttüğü görüşmeler sürerken, Fransız yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi. Al-Ittihad ile yaşanan pürüzler sonrası Kante'nin sürece bizzat dahil olduğu ileri sürüldü.

AL-ITTIHAD TRANSFERE DİRENİYOR

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için tüm şartlarını zorlarken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad henüz geri adım atmadı. Teknik direktör Conceiçao'nun "Önce yerini dolduralım" sözleri sonrası kulübün görüşmelerde süreci ağırdan aldığı belirtildi. Al-Ittihad'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kante için Fenerbahçe'den çift haneli bonservis talep ettiği iddia edildi.

KANTE DEVREYE GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Ittihad'ın tutumundan rahatsız olan N'Golo Kante, transfer sürecine doğrudan müdahil oldu. Fransız yıldızın, kulüp yönetimine net bir mesaj verdiği ve "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Kante'nin bu sözlerle transfer konusundaki tavrını açık şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

YÖNETİM SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek'in, transferi sonuçlandırmak amacıyla bu hafta yeniden Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

