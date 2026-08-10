Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter - Son Dakika
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Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter

Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter
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Real Madrid forması giyen Yan Diomande hakkında ortaya atılan yaş iddiası dikkat çekti. 19 yaşında olduğu bilinen futbolcunun 2013 yılında çekildiği öne sürülen eski bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından, oyuncunun gerçek yaşının 34 olduğu iddia edildi.

Yan Diomande'nin geçmiş yıllarda çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı, futbolcunun yaşıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. 2013 yılına ait olduğu iddia edilen görüntüde Diomande olduğu öne sürülen kişinin futbol sahasında Chelsea formasıyla yer aldığı görülüyor.

Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter

HESAPLAMA TARTIŞMA YARATTI

Diomande şu anda 19 yaşında olarak biliniyor. Buna göre söz konusu fotoğraf gerçekten 2013 yılında çekildiyse futbolcunun görüntüde yaklaşık 6 yaşında olması gerekiyor. Ancak fotoğraftaki kişinin fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumlar sonrasında Diomande'nin açıklanan yaşından daha büyük olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter

"GERÇEK YAŞI 34" İDDİASI

Tartışmaların büyümesinin ardından genç futbolcunun aslında 34 yaşında olduğu da öne sürüldü. Bununla birlikte, yalnızca bir fotoğraftan kişinin gerçek yaşını belirlemek mümkün değil. Fotoğrafın gerçekten 2013 yılına ait olduğu, görüntüdeki kişinin kesin olarak Diomande olduğu veya futbolcunun 34 yaşında bulunduğu yönünde doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle "34 yaşında" iddiası şu aşamada doğrulanmamış bir iddia olarak öne çıkıyor.

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Arda nerede Icardi/Wanda nerede? Onlarin haberleri yok unuttunuzmu yapmayi 1 1 Yanıtla
  • Furkan Şengül Furkan Şengül:
    üstündeki forma yeni sezon forması nasıl 2013 oluyor biraz düzgün haber yapın 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter - Son Dakika
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