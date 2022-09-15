İtalya'da başarılı sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Çınar, "Teknik ve çabukluğa yönelik antrenmanlarımızla çalışmalarımız heyecanlı bir şekilde sürüyor. Rabbim izin verirse madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Boksörler İtalya 'da düzenlenecek Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek

Kaynak: AA

Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor - Son Dakika

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