Yıldız milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Yıldız milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

24.09.2022 12:40
Yıldız milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı ve Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki Kastamonu kampı sona erdi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı ve Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki Kastamonu kampı sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenörler Ahmet Çınar ve Cahit Himoğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampa 26 sporcu katıldı.

Ay-yıldızlı ekipler, bugün organizasyonun yapılacağı İtalya'ya gidecek.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kampı 3 Eylül'den bu yana sürdürdüklerini belirten Çınar, "Sporcularımızın morali ve keyfi yerinde. Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Daha önce defalarca İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bu sene de okutmayı hedefliyoruz. Çalıştık, hazırız. Allah'ın izniyle ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu ise iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız bize inandı, biz de yılların tecrübesiyle çocuklarımızı çalıştırdık. Gereken tüm hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. İtalya'da yapılacak şampiyonada derece yapacağımıza inanıyorum. Alacağımız madalyalar, başarımızın göstergesi olacak." diye konuştu.

Montesilvano kentinde yarın başlayacak şampiyona, 5 Ekim'de tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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