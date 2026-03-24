Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları sona erdi.
Müsabakalar Çiğiltepe Spor Salonunda gerçekleştirildi. Müsabakalar neticesinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Karşılaşmalar sonucunda; Afyon Belediye Yüntaş A takımı birinci, Afyon Gençlik Spor A takımı ikinci, Kocatepe Anadolu Lisesi üçüncü, Afyon Belediye Yüntaş B takımı ise dördüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR
