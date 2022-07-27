Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya 'da 28-31 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi onar kız ve erkek sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Eda Gül, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yıldız tekvandocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.