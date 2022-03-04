Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi - Son Dakika
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Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi

04.03.2022 12:33
Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde milli eskrimcilerden flörede Alisa İsbir ve kılıç kategorisinde Tolga Aslan bronz madalya kazandılar.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde milli eskrimcilerden flörede Alisa İsbir ve kılıç kategorisinde Tolga Aslan bronz madalya kazandılar.

Yıldız kızlar flörede milli sporcu Alisa İsbir, kazandığı bronz madalya ile Türk eskrim tarihinin bu kategoride en iyi Avrupa derecesini elde etti. Yıldız erkekler kılıç kategorisinde ise Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda yıldız kızlar flörede Fatma Zehra Anbarlılar çeyrek finalde veda ettiği şampiyonayı 6'ncı sırada tamamladı.


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Milli eskrimciler Sırbistan'da 2 bronz madalya kazandı Milli eskrimciler Sırbistan'da 2 bronz madalya kazandı Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu

Bronz Madalya, Sırbistan, Eskrim, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi - Son Dakika


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