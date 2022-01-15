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Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu - Son Dakika

Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu

15.01.2022 09:26
Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu

Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliği müsabakaları Judo Cep Salonu'nda yapıldı.

Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliği müsabakaları Judo Cep Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Judo Cep Salonu'nda Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliği gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda; erkeklerde 34 kg'da Rutkay Çil birinci, 42 kg'da Murat Mert Demirtaş birinci, Furkan Ocak ikinci, 46 kg'da Utku Özöyüdücü birinci, Bartu Akkaya ikinci, M. Ali Soğancı üçüncü, 50 kg'da Burak Tandoğan birinci, 55 kg'da Arda Işık birinci, 60 kg'da Abdülbaki Çam birinci oldu.

Kızlarda ise 40 kg'da İnci Ürer birinci, Livanur Turan ikinci, 44 kg'da Ayşenaz Tosun birinci, 48 kg'da Şebnem Özlem Sezen birinci, Cemrenur Gedikli ikinci, 52 kg'da Sabiha Ece Okuyucu birinci, 57 kg'da Ecrin Kamaş birinci, 63 kg'da Ervanur Yağız birinci, Cemrenur Aydoğan ikinci ve +63 kg'da Yaren Selen birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim ederek tebrik etti. - DÜZCE

Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu
Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu

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milli eğitim bakanlığı, gençlik, Okul, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu - Son Dakika Spor


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