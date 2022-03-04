Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya, 40 ilden 400 erkek, 290 kadın sporcu katılıyor.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, halterin Türkiye'nin göğsünü kabartan spor alanlarından olduğunu söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle başlayan bir sürecin olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye geldiği sırada bayrak sallayan çocukların arasında ben de vardım. Türkiye'de halter çok bilinmezdi. Naim gibi büyük bir sporcunun gelmesiyle birlikte bu alanda kırılma sağlandı. Nasıl milletimiz dünya sahnesine başka alanlarda çıkıyorsa sportif alanlarla da çıkıyor. Sizlerin de göğsümüzü kabartacak dereceler alacağınıza ve çok iyi sporcular olacağınıza olan inancım tamdır." diye konuştu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de şampiyonanın geleceğin Naim'leri Halil'leri ve Taner Sağır'larının yetişeceği bir organizasyon olacağını belirtti.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, federasyon yetkilileri, sporcular ve antrenörler katıldı.