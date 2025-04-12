Yıldızlar Taekwondo\'da Avrupa Şampiyonu

Yıldız Milli Taekwondo Takımı, Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada milli takımı 20'şer erkek ve kız olmak üzere toplam 40 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Metehan Tekin (37 kg), Yunus Ali Körpe (49 kg), Muhammed Ali Arslan (61 kg)

Gümüş madalya: Enes Bütünlük (41 kg), Vedat Yavuz Ünal (53 kg), Hasan Emin Şahin (+65 kg), Deniz Öztürk (29 kg), Bilge Nisa Toprak (33 kg), Duru Bahadır (47 kg)

Bronz madalya: Muhammed Ali Üzüm (37 kg), Yiğit Yumak (53 kg), Taha Süleyman Yücel (61 kg), Mehmet Refik Öztürk (65 kg), Nisanur Faideci (44 kg), Semanur Aydoğdu (44 kg), Belinay Özaltın (47 kg), Asya Aydın (59 kg), Merve Telli (+59 kg) - İSTANBUL