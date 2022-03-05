Yılın cimnastikçisi Ferhat Arıcan, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, "Türkiye tarihinde bir ilk oldu, bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, 2021 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalya ile de hedefine ulaştığını söyledi.

"Rüya" gibi bir yıl geçirdiğini aktaran Ferhat Arıcan, şöyle konuştu:

"Aralarında olimpiyat şampiyonlarının, cimnastikte ekol olan ülkelerden sporcuların yer aldığı oylamada yılın sporcusu seçildim. Yılın sporcusu seçilmem Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bana oy veren ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Umarım onlara emeklerimin karşılığını vermiş olurum, olimpiyat madalyası ile bunu başarmış olduğumu düşünüyorum. 2021 yılı benim için çok güzel geçti, tüm destekleyenlere tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum."

Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefi

Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdıktan sonra hedeflerinin daha da büyüdüğünü söyledi.

2022'de Dünya Kupası ayaklarının yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonalarının olacağını kaydeden Ferhat Arıcan, "Dünya Şampiyonası'ndaki eksik madalyam var. Onu almak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da üst üste 3. kez şampiyonluk hedefliyorum bu yıl." dedi.

Takım olarak hedefler

Ferhat Arıcan, bireysel hedeflerinin yanında takım olarak da iyi bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım olarak Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında madalya kazanmak istiyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisiyiz, şimdi de bunun üzerine koymak istiyoruz. Özellikle Dünya Şampiyonası'nda takım olarak bu jenerasyonumuzu, iyi ekibimizi, sporcu ekibimizi değerlendirmemiz lazım. Takım olarak Dünya Şampiyonası'nda final yaparak ve 2024 Paris Olimpiyatları öncesi potansiyelimizi göstermemiz lazım."

Ümit Şamiloğlu'nun sporu bıraktıktan sonra kendisinin takım kaptanı olduğunu hatırlatan Arıcan, "Ümit abiden sonra bu görevi almak gerçekten çok zor. Ümit ağabey çok güzel bir kaptanlık yaptı bize." diye konuştu.