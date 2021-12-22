Yılın en iyi çıkış yapan takımı Nesibe Aydın

2020-21 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden ve grup maçlarını namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkan Nesibe Aydın Basketbol Takımı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen 2021 Spor Ödülleri'nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı ödülüne layık görüldü.

Nebise Aydın, Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı ödülünü aldı. Ödül töreninde teşekkür konuşması yapan Başkanı Mirkan Aydın "5 yıl önce bölgesel ligde başlayan mücadelemize bugün, Süper Ligin tek okul takımı olarak devam ediyoruz. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hedefiyle başladığımız Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonunu 3.sırada tamamladık ve Avrupa kupalarında grubumuzu namağlup tamamlayarak bir üst tura çıktık. Her sezon hedeflerimizi bir adım öteye taşıyarak çalışmalarımıza devam ediyor ve başarı basamaklarını hızla tırmanıyoruz. Elde ettiğimiz başarıların mimarları olan yönetim ekibimizi, teknik kadromuzu ve oyuncularımızı yürekten kutluyor; bizleri bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Umarım bu ödül Avrupa Kupalarında elde edeceğimiz başarıların bir habercisi olur" dedi ve Türk sporuna yaptıkları yatırımın artarak devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL