"Altın Top" adayları açıklandı - Son Dakika
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"Altın Top" adayları açıklandı

12.08.2022 22:24
"Altın Top" adayları açıklandı

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisi, erkek futbolunda 2022 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi.

Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı.

PSG'den Neymar'ın da giremediği listede Barcelona'dan Robert Lewandowski, Liverpool'dan Muhammed Salah, ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve bu yılın favorisi olarak gösterilen Real Madrid'den Karim Benzema kendilerine yer buldu.

Ödül töreni, 17 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Erkekler futbolunda Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rüdiger (Real Madrid), Rafael Leao, Mike Maignan (Milan), Christopher Nkunku (Leipzig), Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool), Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Münih), Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin de Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona), Son Heung-min, Harry Kane (Tottenham), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Dusan Vlahovic (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Kadınlarda Altın Top, yılın en iyi kalecisine verilen "Trophee Yachine" ve yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen "Trophee Kopa" ödüllerine aday gösterilen futbolcular ise şunlar:

Kadınlar Altın Top

Alexandra Popp, Lena Oberdorf (Wolfsburg), Aitana Bonmati, Asisat Oshoala, Fridolina Rolfö, Lucy Bronze, Alexia Putellas (Barcelona), Wendie Renard, Ada Hegerberg, Selma Bacha, Catarina Macario, Christiane Endler (Olimpik Lyon), Alex Morgan (San Diego Wave), Beth Mead, Vivianne Miedema (Arsenal), Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Millie Bright, Sam Kerr (Chelsea), Trinity Rodman (Washington Spirit)

"Trophee Yachine"

Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Hugo Lloris (Tottenham)

"Trophee Kopa"

Karim Adeyemi, Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Ryan Gravenberch, Jamal Musiala (Bayern Münih), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Josko Gvardiol (Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Altın Top' adayları açıklandı - Son Dakika

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