Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor - Son Dakika
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Spor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe\'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
05.06.2025 17:19
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Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Fransız futbolcu menajerler aracılığıyla ezeli rakip Galatasaray'a önerildi. Saint-Maximin'in geleceğiyle ilgili kararın, Galatasaray teknik heyetinin raporuna göre netlik kazanması bekleniyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle tüm gözler kulüplerden gelecek transfer haberlerine çevrilirken Maximin bombası gündemi salladı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı lacivertlilere veda etti. Takvim'de yer alan habere göre; Fransız yıldız, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Maximin isminin bekletilmesini istediği iddia edildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bu sezon toplamda forma giydiğimaçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu yaptığı veda açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum" demişti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    REZALET BİR TRANSFER OLUR ADAM FUTBOLCU DEGIL 12 17 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    alırsa mükemmel olur birde sasha boey gelirse durdurulamaz 10 8 Yanıtla
  • stanciu george:
    yalan 12 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çöp 5 6 Yanıtla
  • 003644:
    yeni zaha dlur.. etmeyin 8 1 Yanıtla
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