Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe\'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
07.06.2025 10:39
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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe\'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'e resmi teklifte bulundu. Sağ bekte arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'e teklif yaptı. İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği oyuncu, kariyerinin başladığı ada ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu. Ancak Beşiktaş yönetiminin teklifi, oyuncunun kafasını karıştırdı.

Süper Lig devi Beşiktaş, sezonun transfer bombasını resmen patlatıyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'e resmi teklifte bulundu. Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

OSAYİ'NİN KAFASI KARIŞTI

Takvim'in haberine göre, Fulham ve Crystal Palace'ın da görüşmelerde bulunduğu Osayi, kariyerinin başladığı ada ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı sağ beke Fenerbahçe'den istediği ücreti önerdi.

ALİ KOÇ BABASI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.

Fenerbahçe, İngiltere, Beşiktaş, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Fenerbahçe kreşmi olmuş haberimiz yok anasına babasına çocuğunuz çok yaramazlık yapıyor diyecek 8 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    ne olur gitsin 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACAYIP ACAYİP BOMBA MULAYİMDEN BAŞKASI ELINE ALAMAZ. 1 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Beşiktaş karnını doyursun önce..yalan haber. 1 0 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Bunun neresi bomba ya bombacı mülayimi geçtiniz sizde 0 0 Yanıtla
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