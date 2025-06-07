Yılın transfer bombası! Fenerbahçe\'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig devi Beşiktaş, sezonun transfer bombasını resmen patlatıyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'e resmi teklifte bulundu. Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

OSAYİ'NİN KAFASI KARIŞTI

Takvim'in haberine göre, Fulham ve Crystal Palace'ın da görüşmelerde bulunduğu Osayi, kariyerinin başladığı ada ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı sağ beke Fenerbahçe'den istediği ücreti önerdi.

ALİ KOÇ BABASI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.