Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Beşiktaş’a ilk transfer olduğu dönemde Ricardo Quaresma ile fotoğraf çektiren minik taraftarın yıllar sonra verdiği aynı poz, duygusal anlara sahne oldu.

AYNI POZ, YILLAR SONRA YENİDEN

Küçük yaşta Quaresma ile hatıra fotoğrafı çektiren taraftar, aradan geçen yılların ardından Portekizli yıldızla bir kez daha aynı pozu verdi. Ortaya çıkan kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DEĞİŞEN TEK ŞEY ZAMAN

Yıllar içinde minik taraftarın büyüdüğü, Quaresma’nın ise hafif yaşlandığı görüldü. Bu detay, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YORUMLAR

Paylaşımın ardından kullanıcılar, “Zaman ne kadar çabuk geçiyor” yorumlarıyla duygularını dile getirdi. Görüntü, nostaljik bir anı olarak büyük ilgi gördü.