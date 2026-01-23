Yıllarca unutulmayacak maç! 1 dakika içerisinde önce penaltı kaçırdılar, sonra kendi kalelerine attılar - Son Dakika
Yıllarca unutulmayacak maç! 1 dakika içerisinde önce penaltı kaçırdılar, sonra kendi kalelerine attılar

23.01.2026 00:54
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Braga, sahasında Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti. Morgan Gibbs-White ile 53. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan Nottingham Forest, 54. dakikada Ryan Yates'in kendi kalesine attığı golle sahadan yenik ayrıldı. Braga, mücadeleyi isabetli şut çekmeden kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Braga ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Estadio Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 1-0'lık skorla kazandı.

1 DAKİKA İÇİNDE ÖNCE PENALTI KAÇIRDI, SONRA KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 51. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Morgan Gibbs-White, 53. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi. Penaltıdan sadece 54 saniye sonra gelişen Braga hücumunda ters bir vuruşla topu kendi kalesine yollayan Ryan Yates, Braga'nın 1-0 öne geçmesini sağladı. Konuk ekipte Elliot Anderson, 90+4'ncü dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Braga kazandı.

BRAGA MAÇI İSABETLİ ŞUT ÇEKMEDEN KAZANDI

Mücadele boyunca rakip kaleye 6 şut gönderen Braga, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. Portekiz ekibi, mücadeleyi isabetli şut çekmeden kazandı.

İLK 8 YOLUNDA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükselten Braga, ilk 8'e kalma yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti. Nottingham Forest ise 11 puanda kaldı.

SON MAÇLARDAKİ RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nin son hafta maçlarında Braga, Go Ahead Eagles deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, kendi sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak.

