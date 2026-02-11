Yılmaz Vural\'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran ve ekim ayından bu yana görev almayan Yılmaz Vural, yurt dışından transfer teklifi aldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUM"

73 yaşındaki teknik direktör, Suudi Arabistan'dan bir kulüple temas halinde olduğunu belirterek, "En son Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNE ELEŞTİRİ

Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı'nda yabancı teknik direktör tercihine de değinerek, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.

KULÜP YÖNETİMLERİNE SERT SÖZLER

Kulüplerin teknik direktör tercihleri hakkında da konuşan Vural, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" sözleriyle dikkat çekti.