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Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır - Son Dakika

Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır

29.12.2021 13:56

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları son sürat devam ediyor. Listede Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi isimler yer alırken yıllar içinde adı sürekli gündeme gelen Yılmaz Vural'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fenerbahçe'den bazı yöneticilerle görüştüğünü ifade eden Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe'ye yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem, çok iyi top oynatırım" diye konuştu.

Fenerbahçe aldığı başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi. Her gün yeni bir ismin gündeme geldiği Sarı-Lacivertli ekibin listesinde Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi yabancı adayların dışında İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.

YILMAZ VURAL'DAN CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Yönetim kabarık listeden en doğru adayı seçmek için yoğun bir mesai harcarken, adı sürekli olarak gündeme gelen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DİĞER ALTERNATİFLERDEN DAHA FAZLA İŞ YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçeli bazı yöneticilerle görüştüğünü ifade eden Vural, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum çok iyi top oynatırım. İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe'ye yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem. Diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum."

SON OLARAK BB ERZURUMSPOR'DA GÖREV ALDI

Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural son olarak BB Erzurumspor'da görev aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mavi-beyazlıların Süper Lig döneminde 9 maçta kulübede bulundu. 68 yaşındaki teknik adamın döneminde BB Erzurumspor 1.11 puan ortalaması yakaladı.

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Erzurumspor Kulübü, Slaven Bilic, Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır - Son Dakika
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