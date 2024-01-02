 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılmaz Vural: Türk futbolu iletişimsiz, TFF özerk olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılmaz Vural: Türk futbolu iletişimsiz, TFF özerk olmalı

Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, Türk futbolunun iletişimsiz olduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olması gerektiğini belirtti. Vural, ayrıca Süper Lig'in heyecanının kalmadığını ve Menemen FK'nın uzun soluklu bir proje olduğunu ifade etti.

Yılmaz Vural: Türk futbolu iletişimsiz, TFF özerk olmalı
02.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde görev yapan Türkiye'nin en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü Yılmaz Vural, hem Türk futbolu hem de takımına Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirten Vural, "Türk futbolunda bir iletişimsizlik var. Futbol Federasyonu ile kulüpler birbirinden kopmuş, uzaklaşmış. Kurallar adamına göre çalışıyor. Karar vericilik kalmamış. Güven oluşamamış. Yönetilenler, yönetenleri bozmak için uğraşıyor. Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli. Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor. Futbolun içine siyaset de karıştı, kulüpler de karıştı. Kimse yöneten futbolu çıkıp, 'Bu işi ben yapıyorum' demeli. Bir kurumun başında 3 ya da 4 baş olmaz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tamamen kulüplerin hegemonyası altına girdiğini anlatan 71 yaşındaki Vural, "TFF kendi delegasyonunu yeniden gözden geçirmelidir. 55 UEFA ülkesi var. Bizim kulüplerin federasyondaki gücü yüzde 90 düzeyinde. Dolayısıyla kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararı beğenmediği zaman 4 senede seçtiği başkanı 1 senede getirdiği yerden gönderebilir. Bu şartlarda federasyon ülke futbolunu yönetemez. Baştan bu değişmeli. Biz Avrupa'da İtalya, İngiltere, İspanya Fransa ve Almanya ile yarışıyoruz. Buradaki kulüpler ne yapıyorsa biz de onu yapmalıyız. Avrupa'nın en dinamik yapısına sahibiz. Nüfus olarak dünyada 17'nci sıradayız. 7 ile 17 yaş arasında 17 milyon insanımız var. Bu çocukları spor konusunda eğitemiyoruz" diye konuştu.

"TFF YENİDEN ÖZERK HALE GELMELİ"

Türkiye'de birçok kulübün kapandığını ve kapanma noktasına geldiğini belirten Yılmaz Vural, "Futbol Federasyonu buna müsaade edemez. Kulüplerin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Bunları değişmesi gerekir. Devletimizin bu durumlara el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu yeniden özerk hale gelmeli. Kendini yönetmeli. Federasyon yeniden güçlenmeli ve kişiler kendi kararlarını almalı. Futbolu yönetenler suistimale açık hale geldiler. Ceza ve ödül de adamına göre veriliyor. Bizim gençlerimizi eğitmemiz gerekir. Okul sistemimiz spor açısından gençleri eğitmemizi engelliyor. Bunun da değişmesi lazım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğitimlerine hem de spor hayatlarına aynı anda devam etmesi gereken bir sistem getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'İN HEYECANI KALMADI"

Süper Lig yarışını değerlendiren Yılmaz Vural, "Fenerbahçe ve Galatasaray işi erkenden kopardı. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Şampiyonluğu çok istiyor. Galatasaray da aynı şekilde çok güçlü bir takım. Çok para harcadılar. Özellikle iki takım Avrupa'da çok bilinen oyuncuları transfer etti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde yürüyor. Demek ki iki takım da Avrupa'da yoluna devam edecek düzeyde kadro kurmuş. Diğer takımlar bu düzeye ulaşamadı. Beşiktaş'ın durum ortada, 4'üncü hoca getirecekler. Büyük kulübe yakışmıyor. Bu sene maalesef ligde çekişme olmayacak, heyecan kalmadı. Şampiyonluk yarışından çok, küme düşmeme mücadelesi daha zevkli geçecek" dedi.

"MENEMEN FK'YA UZUN SOLUKLU GELDİM"

Kariyerinde ilk kez 2'nci Lig'de görev yapıp Menemen FK'ya yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bu kulüp şirketleşmiş. Çok profesyonel bir yapıya geldik. Tesisleşme konusunda da belediyenin desteğini alıyoruz. Buraya geldiğimde 12 puanla 12'nci sıradaydık. İlk yarıyı 31 puanla Play-Off potasında tamamladık. Doğru yapılanma ile yolumuza bakıyoruz. İkinci yarının başında oynayacağımız Karaman FK maçına her şeyi çözmüş bir takım olarak çıkacağız. Transferlerimiz de olacak. Takımı güçlendireceğiz. Şu an liderle 12, 2'nci sıradaki takımla aramızda 5 puan fark var. Liderle puan farkı biraz yüksek. Ligde müthiş bir çekişme var. Amacımız direkt üst lige çıkabilmek. Play-Off'lar bu liglerde çok zorlu. Direkt bir üst lige çıkmak için tüm gücümüzle çabalayacağız. Buraya ben uzun süreli geldim. Ortada bir proje var bunun için de sabrımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yılmaz Vural, Vural Türk, Menemen, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Türk futbolu iletişimsiz, TFF özerk olmalı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yılmaz Vural: Türk futbolu iletişimsiz, TFF özerk olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement