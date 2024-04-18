Yılport Samsunspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

18.04.2024 17:23
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanı dört takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı

Antrenmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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