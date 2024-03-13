Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bülent Uygun, Sivasspor taraftarlarından destek istedi

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Yukatel Adana Demirspor ile oynayacakları önemli maç öncesinde taraftarlardan destek istedi. Uygun, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirterek, takımın daha iyi bir konuma gelmesi için zorlu bir maç beklediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa kupalarına katılma hedefleriyle ilgili konuşan Uygun, taraftarların takıma sahip çıkmasını ve tribünleri doldurmasını istedi.