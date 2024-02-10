Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, dinamik ısınma ve duran top çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Yarın yapılacak idmanla birlikte hazırlıklar tamamlanacak.

10.02.2024 20:13
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla maçla sona erdi.

Yılport Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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