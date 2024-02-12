Yılport Samsunspor, evinde Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, evinde Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi

Yılport Samsunspor, evinde Bitexen Antalyaspor\'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Moundilmadji ve Muja'nın attığı gollerle Samsunspor galibiyete ulaştı.

12.02.2024 22:07
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Alim Öztürk, Benasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Betino Raman), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Zeki Yavru, Holse, Satka

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bahadır Öztürk, Erdal Rakıp (Dk. 63 Saric), Bünyamin Balcı, Buska, Larsson (Dk. 84 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 79 Veysel Sarı), Van de Streek, Naldo (Dk. 79 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Ramzi Safuri)

Goller: Dk. 60 Moundilmadji, Dk. 90 Muja (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Naldo, Dk. 86 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Ntcham, Dk. 78 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

56. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

60. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Holse'nin pasında Moundilmadji, ceza sahası içine girer girmez ayağının ucu ile topa dokundu, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin yanından ağlara gitti: 1-0.

65. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içindeki Holse'nin şutunda, kaleci Leite'nin ayağına çarpan top, seke seke kaleye giderken son anda çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

74. dakikada Antalyaspor atağında Ramzi Safuri'nin ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede bloke etti.

90. dakikada Samsunspor farkı 2-0'ye çıkardı. Benito Raman'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Holse'in indirdiği topu Muja, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı Samsunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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