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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor maçına eksik çıkacak - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor maçına eksik çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Samsunspor'da milli takımlarda bulunan oyuncular ve sakatlıklar nedeniyle eksikler bulunuyor.

Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor maçına eksik çıkacak
13.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:31
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, EMS Yapı Sivasspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor maçına eksik çıkacak - Son Dakika
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