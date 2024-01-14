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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Samsunspor, Van Drongelen ve Holse'nin attığı gollerle öne geçti.

Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı
14.01.2024 - 17:08,
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Tait, Bennasser, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Moundilmadji

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Abdülkadir Parmak, Rej Manaj, Camara, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, Koita, Ziya Erdal, Barrow, Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 4 Van Drongelen, Dk. 36 Holse (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma öncesi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin adı tek tek anons edildi. Taraftarlar şehitlerin adı okunurken 'burada' diye tezahürat yaptı.

Sahaya ısınmak için çıkan iki takım futbolcularının üzerinde 'başımız sağ olsun' tişörtleri yer aldı.

Samsun ekibi karşılaşmaya siyah pankart ile çıktı.

4. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Holse'nin sol çaprazdan ortasında Alim Öztürk'ü göğsü ile topu Van Drongelen'e indirdi. Hollandalı futbolcu, ceza saha dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Samsunspor mutlak bir gol kaçırdı. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Moundilmadji kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağına çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ev sahibi takımın atağında Bennasser'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, ağlara giden topu son anda çizgi üzerinden parmaklarıyla kornere çeldi.

36. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda ceza saha içinde topla buluşan Fofana, Alaaddin Okumuş'tan sıyrıldıktan sonra yerden ortaladı. Arka direkte bomboş pozisyondaki Holse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

İlk yarı Samsunspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Kaynak: AA
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