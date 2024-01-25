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Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-0 Samsunspor Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-0 Samsunspor Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Samsunspor'un golünü Zeki Yavru attı. İlk yarıda Samsunspor'un penaltısı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-0 Samsunspor Üstünlüğüyle Sonuçlandı
25.01.2024 - 18:11,
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Fofana, Emre Kılınç, Tait, Bola, Zeki Yavru, Holse, Satka, Taylan Antalyalı, Ercan Kara

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ramazan Civelek, Aylton, Ackah

Gol: Dk. 11 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor),

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

11. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından fillerle buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarpan top oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Samsunspor atağında Ercan Kara'nın pasında Holse, ceza sahasına girer girmez Attamah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından Altay, penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA
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