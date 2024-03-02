Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor, Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Gül, Sorgun Belediyespor'un yerinin Efeler Ligi olduğunu ifade ederek, sezon boyunca sadece bir yenilgi alarak diğer maçlarını kazandıklarını ve şimdi hedeflerinin Alparslan Endüstri 1. Lig için iyi bir kadro kurup yeniden Efeler Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.