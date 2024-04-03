YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor

Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Samsun ekibi, alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak için Pendikspor'u mağlup etmek istiyor. Karadeniz ekibinde Emre Kılınç kart cezalısı ve Lubomir Satka sakat olduğu için eksik oyuncu bulunmuyor. İlk devrede oynanan maçı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

03.04.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Samsunspor, Karadeniz, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
10:58 Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 12:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement