Sezon öncesi 17 transfer yapan kırmızı-beyazlı takımın kamp kadrosunda Hasan Kılıç , yeni transfer Douglas Tanque, lisansı çıkarılmayan Tomane ile 23 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundaki Cihan Karaman ve Polat Yaldır yer almıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak - Son Dakika

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