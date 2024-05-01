Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu, pas çalışması ve dar alan oyunu ile tamamlandı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

01.05.2024 16:44
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz derbisinde 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ile başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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